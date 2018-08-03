Нападение на Гандзюк: Луценко назвал основную версию следствия

"Думаю, что основные версии вкладываются в активную общественную позицию Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области", - заявил Луценко.

Также Луценко отметил, что ГПУ будет прорабатывать ситуацию с пророссийскими силами в Херсонской области.

"Думаю, что мы будем оценивать не только случай преступного нападения на Екатерину Гандзюк, но и всю ситуацию с криминогенными и пророссийскими силами в Херсонской области", - отметил он.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.