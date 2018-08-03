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Нападение на Гандзюк: Луценко назвал основную версию следствия

Нападение на Гандзюк: Луценко назвал основную версию следствия

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Основной версией нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк является ее активная общественная позиция. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН со ссылкой на YouTube Генпрокуратуры.

"Думаю, что основные версии вкладываются в активную общественную позицию Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области", - заявил Луценко.

Также Луценко отметил, что ГПУ будет прорабатывать ситуацию с пророссийскими силами в Херсонской области.

"Думаю, что мы будем оценивать не только случай преступного нападения на Екатерину Гандзюк, но и всю ситуацию с криминогенными и пророссийскими силами в Херсонской области", - отметил он.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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