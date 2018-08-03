Напад на Гандзюк: Луценко назвав основну версію слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Основною версією нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк є її активна громадська позиція. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН з посиланням на YouTube Генпрокуратури.
"Думаю, що основні версії вкладаються в активну громадську позицію Катерини, яка заважала різним чиновникам, бізнесменам, бандитам займатися незаконними справами, а також впроваджувати "руський мір" у Херсонській області", - заявив Луценко.
Також Луценко зазначив, що ГПУ буде пропрацьовувати ситуацію з проросійськими силами в Херсонській області.
"Думаю, що ми будемо оцінювати не тільки випадок злочинного нападу на Катерину Гандзюк, але й усю ситуацію з криміногенними і проросійськими силами в Херсонській області", - відзначив він.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.