Нанес "Лесам Украины" ущерб на 120 млн грн: на Закарпатье будут судить госслужащего

Чиновник из Закарпатья предстанет перед судом за то, что незаконно вывел из государственной собственности землю стоимостью почти 120 миллионов гривен. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении киберполиции разоблачили чиновника, который способствовал незаконному выводу из государственной собственности земельного участка в Хустском районе. Материалы дела уже направлены для судебного рассмотрения - говорится в сообщении.

Детали

Известно, что 43-летний чиновник, находясь на должности государственного регистратора, незаконно вывел из государственной собственности почти 4 гектара земель в регионе.

Он, в частности, несанкционированно внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их обременений недостоверные сведения. Такие противоправные действия госслужащего нанесли предприятию "Леса Украины" ущерб на сумму почти 120 миллионов гривен.

Следователи уже сообщили государственному регистратору о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела с обвинительным актом были направлены для судебного разбирательства.

За содеянное обвиняемому грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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