Нанес государству ущерб на 93 миллиона гривен: на Киевщине разоблачили чиновника сельского совета

Правоохранители разоблачили руководителя финансового отдела одного из сельских советов Киевской области, который вопреки закону не перечислил средства от НДФЛ в государственный бюджет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию Украины.

Детали

Следователи выяснили, что вместо направить средства на нужды защитников Украины, чиновник направил деньги на другие расходы сельсовета.

Во время досудебного расследования установлено, что на счетах сельского совета были аккумулированы средства по налогу на доходы физических лиц в сумме более 93 млн грн.

В Нацполиции объяснили, что согласно законодательству, деньги должны направляться в государственный бюджет на нужды обороны, в частности на закупку специальной техники и Министерству обороны Украины и артиллерийских систем для ВСУ.

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Детективы Бэб установили, что перечисление средств из местного бюджета в государственный было осуществлено путем привлечения кредита с единого казначейского счета.

Руководитель финотдела сельского совета, зная о необходимости погашения кредита, не принял соответствующих мер и не издал распоряжения. Зато вопреки закону, соответствующая сумма средств была использована на другие расходы сельского совета.

Таким образом, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, размер нанесенного ущерба государственному бюджету превысил 93 млн грн. сейчас руководителю финансового отдела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - подытожили в Нацполиции.

Напомним

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