Нанес государству ущерб на 93 миллиона гривен: на Киевщине разоблачили чиновника сельского совета

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  112470 просмотра
Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

  •  41746 просмотра
Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

  •  49072 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  71140 просмотра
Директор НАБУ отказался прийти на комитет после выхода журналистского расследования, в котором он фигурирует - нардеп Радина

Директор НАБУ отказался прийти на комитет после выхода журналистского расследования, в котором он фигурирует - нардеп Радина

  •  41585 просмотра
публикации
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  71140 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  112470 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  164013 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  159828 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  155417 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

  •  82335 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  80540 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  102580 просмотра
McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

19 июня 2024, 09:57  •  100370 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

19 июня 2024, 03:03  •  104252 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Нанес государству ущерб на 93 миллиона гривен: на Киевщине разоблачили чиновника сельского совета

Нанес государству ущерб на 93 миллиона гривен: на Киевщине разоблачили чиновника сельского совета

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 15:29  •  5024 просмотра

Read in English

Начальника финансового отдела сельского совета Киевской области уличили в незаконной растрате более 93 миллионов гривен из средств налога на доходы физических лиц, предназначенных для нужд обороны Украины, на другие расходы сельского совета, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили руководителя финансового отдела одного из сельских советов Киевской области, который вопреки закону не перечислил средства от НДФЛ в государственный бюджет. Об этом  пишет УНН со ссылкой на Нацполицию Украины.

Детали 

Следователи выяснили, что вместо направить средства на нужды защитников Украины, чиновник направил деньги на другие расходы сельсовета.

Во время досудебного расследования установлено, что на счетах сельского совета были аккумулированы средства по налогу на доходы физических лиц в сумме более 93 млн грн.

В Нацполиции объяснили, что согласно законодательству, деньги должны направляться в государственный бюджет на нужды обороны, в частности на закупку специальной техники и Министерству обороны Украины и артиллерийских систем для ВСУ. 

В Киеве разоблачили прокурора, который присвоил несколько миллионов гривен, которые были вещественными доказательствами13 июня 2024, 14:05 • 30536 просмотров

Детективы Бэб установили, что перечисление средств из местного бюджета в государственный было осуществлено путем привлечения кредита с единого казначейского счета.

Руководитель финотдела сельского совета, зная о необходимости погашения кредита, не принял соответствующих мер и не издал распоряжения. Зато вопреки закону, соответствующая сумма средств была использована на другие расходы сельского совета.

Таким образом, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, размер нанесенного ущерба государственному бюджету превысил 93 млн грн. сейчас руководителю финансового отдела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- подытожили в Нацполиции.

Напомним 

В Киеве правоохранители разоблачили и. о. обязанности директора КП "Киевгорсвет", заключившей договоры о поставках электрической энергии для потребителей по завышенной цене. Должностное лицо нанесло государству ущерб на сумму в 12 миллионов гривен.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  57225 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  57881 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  84067 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
  •  63487 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
  •  56029 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
  •  48340 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
  •  31296 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
19 июня 2024, 15:40  •  107355 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  164019 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109172 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Директор НАБУ отказался прийти на комитет после выхода журналистского расследования, в котором он фигурирует - нардеп Радина

Директор НАБУ отказался прийти на комитет после выхода журналистского расследования, в котором он фигурирует - нардеп Радина

  •  41585 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  71140 просмотра
Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

  •  49072 просмотра
Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

  •  41746 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  112470 просмотра

Публикации

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  71140 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  112470 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  164013 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  159828 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  155417 просмотра

Война

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

  •  15 просмотра
"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

  •  252 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 96, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 96, горячее всего на Покровском направлении

  •  6236 просмотра
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

  •  11413 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и из артиллерии: побиты в том числе солнечные панели

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и из артиллерии: побиты в том числе солнечные панели

  •  10918 просмотра

политика

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

  •  15 просмотра
"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

  •  252 просмотра
АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

  •  4545 просмотра
МВД: в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок

МВД: в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок

  •  7142 просмотра
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

  •  11413 просмотра

Война

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

  •  15 просмотра
"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

  •  252 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 96, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 96, горячее всего на Покровском направлении

  •  6236 просмотра
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

  •  11413 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и из артиллерии: побиты в том числе солнечные панели

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и из артиллерии: побиты в том числе солнечные панели

  •  10918 просмотра

политика

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

  •  15 просмотра
"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО

  •  252 просмотра
АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

  •  4545 просмотра
МВД: в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок

МВД: в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок

  •  7142 просмотра
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами

  •  11413 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  13996 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  100594 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  103051 просмотра

Экономика

Франция привлекла более 2 млрд долл в развитие генеративного ИИ - это больше всего в Европе, однако регион пока отстает от лидеров рынка

Франция привлекла более 2 млрд долл в развитие генеративного ИИ - это больше всего в Европе, однако регион пока отстает от лидеров рынка

  •  2831 просмотра
АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

  •  4545 просмотра
В каждой школе и больнице должны появиться солнечные панели и смартсчетчики - Зеленский

В каждой школе и больнице должны появиться солнечные панели и смартсчетчики - Зеленский

  •  9308 просмотра
С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов

С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов

  •  8161 просмотра
Укрэнерго: ограничения завтра до 6 часов и с 13:00 почти до конца суток будут больше

Укрэнерго: ограничения завтра до 6 часов и с 13:00 почти до конца суток будут больше

  •  16169 просмотра

Киев

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  11084 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  14988 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  16770 просмотра
Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

  •  29946 просмотра
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  122973 просмотра