Понад 10 мільйонів збитків на закупівлі електроенергії: очільниці "Київміськсвітло" оголосили підозру
Київ • УНН
Виконуюча обов'язки директора "Київміськсвітло" уклала договори на постачання електричної енергії споживачам за завищеною ціною, чим завдав підприємству матеріальної шкоди на суму близько 12 мільйонів гривень.
У Києві правоохоронці викрили в.о. обов'язки директора КП "Київміськсвітло", яка уклала договори про постачання електричної енергії для споживачів за завищеною ціною. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Слідчі управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками СБУ виявили, що у грудні 2021 року, виконуюча обов’язки директора КП "Київміськсвітло" уклала договори з товариством про постачання електричної енергії для споживачів за значно завищеною ціною.
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Зокрема, судова економічна експертиза підтвердила неправомірно великі витрати на закупівлю електроенергії, які призвели до матеріальних збитків підприємству на суму близько 12 мільйонів гривень.
Слідчі повідомили 41-річній жінці про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади на час слідства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років
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Прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва викрили на тому, він привласнив мільйони гривень, вилучених під час слідчих дій.