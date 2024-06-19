Понад 10 мільйонів збитків на закупівлі електроенергії: очільниці "Київміськсвітло" оголосили підозру

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5210 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65591 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152946 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148751 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123878 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133311 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85270 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93211 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98824 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89704 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21969 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45225 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18397 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24341 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12824 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148751 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222380 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372175 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308145 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1700 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12910 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31361 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28205 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123878 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Понад 10 мільйонів збитків на закупівлі електроенергії: очільниці "Київміськсвітло" оголосили підозру

Київ • УНН

 • 20613 перегляди

Виконуюча обов'язки директора "Київміськсвітло" уклала договори на постачання електричної енергії споживачам за завищеною ціною, чим завдав підприємству матеріальної шкоди на суму близько 12 мільйонів гривень.

Понад 10 мільйонів збитків на закупівлі електроенергії: очільниці "Київміськсвітло" оголосили підозру

У Києві правоохоронці викрили в.о. обов'язки директора КП "Київміськсвітло", яка уклала договори про постачання електричної енергії для споживачів за завищеною ціною. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію. 

Деталі 

Слідчі управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками СБУ виявили, що у грудні 2021 року, виконуюча обов’язки директора КП "Київміськсвітло" уклала договори з товариством про постачання електричної енергії для споживачів за значно завищеною ціною.

Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри14.05.24, 14:15 • 57139 переглядiв

Зокрема, судова економічна експертиза підтвердила неправомірно великі витрати на закупівлю електроенергії, які призвели до матеріальних збитків підприємству на суму близько 12 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили 41-річній жінці про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади на час слідства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років

- підсумували в Нацполіції.

Нагадаємо

Прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва викрили на тому, він привласнив мільйони гривень, вилучених під час слідчих дій. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївКримінал та НП
Служба безпеки України
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46