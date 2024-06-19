В Киеве правоохранители разоблачили и.о. обязанности директора КП "Киевгорсвет", которая заключила договора о поставках электрической энергии для потребителей по завышенной цене. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Следователи управления полиции в метрополитене совместно с сотрудниками СБУ обнаружили, что в декабре 2021 года, исполняющая обязанности директора КП "Киевгорсвет" заключила договоры с обществом о поставках электрической энергии для потребителей по значительно завышенной цене.

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В частности, судебная экономическая экспертиза подтвердила неправомерно большие расходы на закупку электроэнергии, которые привели к материальному ущербу предприятию на сумму около 12 миллионов гривен.

Следователи сообщили 41-летней женщине о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности на время следствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет - подытожили в Нацполиции.

Напомним

Прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева уличили в том, что он присвоил миллионы гривен, изъятых во время следственных действий.