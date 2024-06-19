Киев • УНН
Исполняющая обязанности директора "Киевгорсвет" заключила договоры на поставку электрической энергии потребителям по завышенной цене, чем нанес предприятию материальный ущерб на сумму около 12 миллионов гривен.
В Киеве правоохранители разоблачили и.о. обязанности директора КП "Киевгорсвет", которая заключила договора о поставках электрической энергии для потребителей по завышенной цене. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Следователи управления полиции в метрополитене совместно с сотрудниками СБУ обнаружили, что в декабре 2021 года, исполняющая обязанности директора КП "Киевгорсвет" заключила договоры с обществом о поставках электрической энергии для потребителей по значительно завышенной цене.
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В частности, судебная экономическая экспертиза подтвердила неправомерно большие расходы на закупку электроэнергии, которые привели к материальному ущербу предприятию на сумму около 12 миллионов гривен.
Следователи сообщили 41-летней женщине о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности на время следствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет
Напомним
Прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева уличили в том, что он присвоил миллионы гривен, изъятых во время следственных действий.