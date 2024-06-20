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Завдав державі збитків на 93 мільйони гривень: на Київщині викрили посадовця сільської ради

Київ • УНН

 • 14204 перегляди

Начальника фінансового відділу сільської ради Київської області викрили у незаконній розтраті понад 93 мільйони гривень із коштів податку на доходи фізичних осіб, призначених для потреб оборони України, на інші витрати сільської ради, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Завдав державі збитків на 93 мільйони гривень: на Київщині викрили посадовця сільської ради

Правоохоронці викрили керівника фінансового відділу однієї з сільських рад Київської області, який всупереч закону не перерахував кошти від ПДФО до державного бюджету. Про це  пише УНН з посиланням на Нацполіцію України.

Деталі 

Слідчі з'ясували, що замість скерувати кошти на потреби захисників України, посадовець направив гроші на інші видатки сільради.

Під час досудового розслідування встановлено, що на рахунках сільської ради було акумульовано кошти із податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 93 млн грн.

У Нацполіції пояснили, що згідно з законодавством, гроші повинні спрямовуватись до державного бюджету на потреби оборони, зокрема на закупівлю спеціальної техніки та Міністерству оборони України та артилерійських систем для ЗСУ. 

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Детективи БЕБ встановили, що перерахування коштів з місцевого бюджету до державного було здійснено шляхом залучення кредиту з єдиного казначейського рахунку.

Керівник фінвідділу сільської ради, знаючи про необхідність погашення кредиту, не вжив відповідних заходів та не видав розпорядження. Натомість всупереч закону, відповідну суму коштів було використано на інші видатки сільської ради.

Таким чином, згідно з висновком судово-економічної експертизи, розмір завданих збитків державному бюджету перевищив 93 млн грн. Наразі керівнику фінансового відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

- підсумували у Нацполіції.

Нагадаємо 

У Києві правоохоронці викрили в.о. обов'язки директора КП "Київміськсвітло", яка уклала договори про постачання електричної енергії для споживачів за завищеною ціною. Посадовиця завдала державі збитків на суму в 12 мільйонів гривень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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