Завдав державі збитків на 93 мільйони гривень: на Київщині викрили посадовця сільської ради

Правоохоронці викрили керівника фінансового відділу однієї з сільських рад Київської області, який всупереч закону не перерахував кошти від ПДФО до державного бюджету. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію України.

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Слідчі з'ясували, що замість скерувати кошти на потреби захисників України, посадовець направив гроші на інші видатки сільради.

Під час досудового розслідування встановлено, що на рахунках сільської ради було акумульовано кошти із податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 93 млн грн.

У Нацполіції пояснили, що згідно з законодавством, гроші повинні спрямовуватись до державного бюджету на потреби оборони, зокрема на закупівлю спеціальної техніки та Міністерству оборони України та артилерійських систем для ЗСУ.

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Детективи БЕБ встановили, що перерахування коштів з місцевого бюджету до державного було здійснено шляхом залучення кредиту з єдиного казначейського рахунку.

Керівник фінвідділу сільської ради, знаючи про необхідність погашення кредиту, не вжив відповідних заходів та не видав розпорядження. Натомість всупереч закону, відповідну суму коштів було використано на інші видатки сільської ради.

Таким чином, згідно з висновком судово-економічної експертизи, розмір завданих збитків державному бюджету перевищив 93 млн грн. Наразі керівнику фінансового відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю