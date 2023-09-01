Пытался разобрать и получил травмы: на Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал от гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Житомирщине в Малине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал от гранаты. Ребенок сейчас находится в больнице, сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Малине 13-летний мальчик нашел взрывное устройство, похожее на запал от ручной гранаты. Когда он пытался его разобрать, устройство взорвалось, и мальчик получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице.
Напомним
Ранее сообщалось, что и Изюмском районе Харьковщины следователи открыли уголовное производство по несчастному инциденту, который произошел возле жилого дома, там женщина наступила на взрывной предмет.