Пытался разобрать и получил травмы: на Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал от гранаты

Детали

В Малине 13-летний мальчик нашел взрывное устройство, похожее на запал от ручной гранаты. Когда он пытался его разобрать, устройство взорвалось, и мальчик получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице.

Напомним

Ранее сообщалось, что и Изюмском районе Харьковщины следователи открыли уголовное производство по несчастному инциденту, который произошел возле жилого дома, там женщина наступила на взрывной предмет.