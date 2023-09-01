Намагався розібрати і отримав травми: на Житомирщині у руках 13-річного хлопчика здетонував запал від гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Житомирщині у Малині у руках 13-річного хлопчика здетонував запал від гранати. Дитина наразі перебуває у лікарні, повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Малині 13-річний хлопчик знайшов вибуховий пристрій, схожий на запал від ручної гранати. Коли він намагався його розібрати, пристрій вибухнув, і хлопчик отримав серйозні травми. Зараз він перебуває у лікарні.
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Раніше повідомлялось, що і Ізюмському районі Харківщини слідчі відкрили кримінальне провадження щодо нещасного інциденту, який стався біля житлового будинку, там жінка наступила на вибуховий предмет.