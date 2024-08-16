Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что с председателем Сумской ОГА Владимиром Артюхом наладили процесс формирования гумпомощи для гражданских на территории проведения операции Сил обороны в курской области рф. Об этом сообщил Клименко, передает УНН.

Работаем на Сумщине. Безопасность наших граждан - основное. Это общий вызов подразделений системы МВД и местных властей. Действуем слаженно и в четкой координации - сообщил Клименко в Telegram.

Он отметил, что эвакуация жителей прифронтовых громад Сумщины, предоставление гуманитарной помощи, усиленное патрулирование населенных пунктов, реагирование ГСЧС - в приоритете.

Также с председателем Сумской ОГА Владимиром Артюхом наладили процесс формирования гумпомощи для гражданских на территории проведения операции Сил обороны в Курской области. Украина придерживается обязательств, определенных международным гуманитарным правом. Брошенные Россией граждане - преимущественно пожилые люди, лица с инвалидностью, есть семьи с детьми. Они нуждаются в еде, воде, лекарствах. Уже сформировали около 150 наборов продуктов питания, которые передали через военных для гражданских в зоне проведения оборонительной операции - рассказал Клименко.

Клименко подчеркнул, что жестокость - это кровавый почерк российской армии.

Гуманность и четкое соблюдение норм международного права - наши принципы, которые отличают нас от россиян - написал министр.

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