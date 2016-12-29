Накопительная система в Украине не работает из-за политической нерешительности - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Накопительная система не работает в Украине из-за политической нерешительности, поэтому будущие поколения пенсионеров не могут рассчитывать на высокие пенсии, сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Ее функционирование (накопительной системы - ред.) уже сегодня предусмотрено в течение 10 лет в действующем законодательстве Украины, однако из-за политической нерешительности, из-за постоянных политических спекуляций вокруг этой темы накопительная система до сих пор не внедрена в реальную жизнь. От этого страдают уже следующие поколения пенсионеров, которые сегодня вынуждены рассчитывать на небольшие пенсии", - заявил П.Розенко.
Он подчеркнул, что власть и Пенсионный фонд готовы к внедрению накопительной системы.
В частности он напомнил, что Правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект 4608, который совершенствует вопрос введения накопительной системы в Украине и дает государственные гарантии существования этой системы.
"На сегодняшний день мы ожидаем готовность всего политикума сделать шаг для приличного пенсионного будущего всем категориям наших граждан", - отметил министр.
Как сообщал УНН, в Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 г.