Накопичувальна система в Україні не працює через політичну нерішучість – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Накопичувальна система не працює в Україні через політичну нерішучість тому майбутні покоління пенсіонерів не можуть розраховувати на високі пенсії, повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Її функціонування (накопичувальної системи – ред.) уже сьогодні передбачено протягом 10 років в чинному законодавстві України, проте через політичну нерішучість, через постійні політичні спекуляції навколо цієї теми накопичувальна система до цього часу не впроваджена в реальне життя. Від цього страждають уже наступні покоління пенсіонерів, які сьогодні вимушені розраховувати на невеликі пенсії",- заявив П.Розенко.
Він підкреслив,що влада і Пенсійний фонд готові до запровадження накопичувальної системи.
Зокрема він нагадав, що Уряд вніс на розгляд парламенту законопроект 4608, який удосконалює питання запровадження накопичувальної системи в Україні і дає державні гарантії існування цієї системи.
"На сьогоднішній день ми очікуємо готовність усього політикуму зробити крок для пристойного пенсійного майбутнього всім категоріям наших громадян",- зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, у Пенсійному фонді України роз'яснили особливості виплати пенсій за січень 2017 року.