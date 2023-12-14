Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля
Киев • УНН
Хакеры атаковали официальный сайт Кремля накануне "прямой линии" путина, что повлекло значительные проблемы с доступом, особенно с персональных компьютеров.
Накануне "прямой линии" с участием российского президента рф владимира путина, хакеры атаковали официальный сайт кремля. Об этом сообщает УНН.
Детали
Сейчас сайт официальный сайт российского диктатора kremlin.ru работает, но со значительными перебоями. Он плохо грузит или открывается через один раз.
Наибольшие проблемы при открытии сайта с персонального компьютера.
Российские СМИ отмечают, что по предварительным данным, сайт президента подвергся хакерской атаке.
Дополнение
Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян хотят спросить путина, когда закончится война с Украиной, отодвинув на второй план другие проблемы, такие как пенсии и социальные вопросы.
Напомним
"Прямая линия" с путиным должна состояться 14 декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. Это станет первым общением российского президента со своими гражданами после начала войны в Украине в феврале 2022 года.
Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля
Хакеры атаковали официальный сайт Кремля накануне "прямой линии" путина, что повлекло значительные проблемы с доступом, особенно с персональных компьютеров.
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