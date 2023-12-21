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Накануне праздников украинскую границу пересекают до 90-100 тысяч человек в день - пограничники

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 13:47  •  18046 просмотра

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Ежедневно украинскую границу пересекают примерно 90-100 тысяч человек, причем трафик равномерно распределяется между въездом и выездом, а более 50% приходится на польскую границу. Очереди на границе выросли из-за увеличения количества пересечений, особенно на основных пунктах пропуска.

Перед зимними праздниками люди стали чаще пересекать украинскую границу. Сейчас в среднем за сутки КПП пересекают около 90-100 тысяч человек. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас в среднем за сутки границу пересекает 90-100 тысяч человек, 85% из которых это именно граждане Украины. Но четкого преимущества въезда или выезда мы пока не видим. Фактически динамика пересечения границы колеблется 50 на 50. В один день может больше выехать людей, в другой больше заехать

- сказал Демченко.

Детали

По словам спикера, за последнюю неделю наблюдается увеличение пассажиропотока. Растет количество женщин, детей и пожилых людей, которые следуют как на въезд, так и на выезд из Украины.

Неизменным остается то, что более 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей. В связи с увеличением пересечений границы увеличились очереди из легковых автомобилей. Это отмечается на крупнейших КПП, в частности "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец", "Грушев".

Напомним,

Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
Напередодні свят український кордон перетинають до 90-100 тисяч людей на день - прикордонники
Up to 90-100 thousand people a day cross Ukrainian border on the eve of holidays - border guards
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Накануне праздников украинскую границу пересекают до 90-100 тысяч человек в день - пограничники

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