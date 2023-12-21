Накануне праздников украинскую границу пересекают до 90-100 тысяч человек в день - пограничники

Перед зимними праздниками люди стали чаще пересекать украинскую границу. Сейчас в среднем за сутки КПП пересекают около 90-100 тысяч человек. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас в среднем за сутки границу пересекает 90-100 тысяч человек, 85% из которых это именно граждане Украины. Но четкого преимущества въезда или выезда мы пока не видим. Фактически динамика пересечения границы колеблется 50 на 50. В один день может больше выехать людей, в другой больше заехать - сказал Демченко.

Детали

По словам спикера, за последнюю неделю наблюдается увеличение пассажиропотока. Растет количество женщин, детей и пожилых людей, которые следуют как на въезд, так и на выезд из Украины.

Неизменным остается то, что более 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей. В связи с увеличением пересечений границы увеличились очереди из легковых автомобилей. Это отмечается на крупнейших КПП, в частности "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец", "Грушев".

Напомним,

Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины.

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