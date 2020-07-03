Самым распространенным нарушением на Арабатской Стрелке в Херсонской области является несоблюдение масочного режима
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Наиболее распространенными нарушениями на Арабатской Стрелке в Херсонской области является несоблюдение масочного режима, отсутствие запаса масок и антисептиков. Об этом журналисту УНН рассказала ответственная за взаимодействие со СМИ ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области Гаяне Оганесян.
"25 июня было проверено более 50 объектов. В большинстве были нарушения масочного режима, то есть неправильное ношение маски, у 10% предпринимателей не было запаса масок, многие не могли показать, какими антисептиками пользуются, не у всех были журналы где записывают температуру. Это основные нарушения, которые имеют хронический характер. Эти нарушения касаются заведений общественного питания, предприятий торговли пищевыми продуктами, рынков", - рассказала Оганесян.
По ее словам, в гостиницах не было зафиксировано грубых нарушений.
"Проверяли мы гостиницы, у них были антисептики, запас масок, и в столовой размещены столики так, чтобы сидело по четыре человека, не более, с соблюдением дистанции", - сказала Оганесян.
Оганесян сообщила, что с работниками общепита, предприятий торговли пищевыми продуктами проводилась разъяснительная работа.
Также Оганесян отметила, что на пляжах на момент проверки грубых нарушений не было зафиксировано.
Напомним, за три дня провели 12 тыс. проверок о нарушении карантина.