Найпоширенішим порушенням на Арабатській Стрілці на Херсонщині є недотримання масочного режиму

Найпоширенішим порушенням на Арабатській Стрілці на Херсонщині є недотримання масочного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Найпоширенішими порушеннями на Арабатській Стрілці в Херсонській області є недотримання масочного режиму, відсутність запасу масок та антисептиків. Про це журналісту УНН розповіла відповідальна за взаємодію з ЗМІ ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області Гаяне Оганесян.
“25 червня було перевірено понад 50 об’єктів. У більшості були порушення масочного режиму, тобто не правильне носіння маски, у 10% підприємців не було запасу масок, багато хто не міг показати, якими антисептиками користуються, не в усіх були журнали де записують температуру. Це основні порушення, які мають хронічний характер. Ці порушення стосуються закладів громадського харчування, закладів торгівлі харчовими продуктами, ринків”, — розповіла Оганесян.
За її словами, у готелях не було зафіксовано грубих порушень.
“Перевіряли ми готелі, у них були антисептики, запас масок, і у їдальні розміщено столики так, щоб сиділо по чотири особи, не більше, з дотриманням дистанції”, - сказала Оганесян.
Оганесян повідомила, що з працівниками закладів громадського харчування, закладів торгівлі харчовими продуктами проводилася роз’яснювальна робота.
Також Оганесян зазначила, що на пляжах на момент перевірки грубих порушень не було зафіксовано.
Нагадаємо, за три дні провели 12 тис. перевірок щодо порушення карантину.