Награду Grammy за "Песню года" получил Childish Gambino
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Композиция This Is America, исполненная американцем Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер), удостоена музыкальной премии Grammy в категории “Песня года”. Об этом объявлено на церемонии вручения этих наград в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает телеканал CBS, информирует УНН.
В номинации “Песня года” награду вручают автору композиции. Кроме Гловера, это шведский композитор Людвиг Гёренсен и американец Джеффри Ламар Уильямс, более известный как Янг Таг (Young Thug).
В создании трека участвовали рэперы новой американской школы Young Thug, Rae Sremmund и 21 Savage. Образ Гловера, появляющегося в клипе по пояс обнаженным и в старомодных брюках, зрители сочли отсылкой к культовому нигерийскому музыканту Фела Кути. В танцах Гловера разглядели некоторые движения Майкла Джексона, а в тексте и музыке — цитаты из Джеймса Брауна.
Основная идея “This is America”: Гловер сообщает, что в США по-прежнему угнетают чернокожее население, а картинка красивой американской жизни нередко обманчива и отвлекает от настоящих проблем.
Напоминаем, в Лос-Анджелесе проходит премия Grammy на фоне бойкота со стороны некоторых номинантов.