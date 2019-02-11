Нагороду Grammy за "Пісню року" отримав Childish Gambino

У номінації “Пісня року” нагороду вручають автору композиції. Крім Гловера, це шведський композитор Людвіг Гьоренсен і американець Джеффрі Ламар Вільямс, більш відомий як Янг Таг (Young Thug).

У створенні треку брали участь репери нової американської школи Young Thug, Rae Sremmund і 21 Savage. Образ Гловера, що з’являється в кліпі по пояс оголеним і в старомодних брюках, глядачі визнали відсиланням до культового нігерійського музиканта Фела Куті. У танцях Гловера розгледіли деякі рухи Майкла Джексона, а в тексті і музиці — цитати з Джеймса Брауна.

Основна ідея “This is America”: Гловер повідомляє, що в США як і раніше пригнічують чорношкіре населення, а картинка красивою американського життя нерідко оманлива і відволікає від справжніх проблем.

Нагадуємо, у Лос-Анджелесі проходить премія Grammy на тлі бойкоту зі сторони деяких номінантів.