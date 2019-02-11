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Нагороду Grammy за "Пісню року" отримав Childish Gambino

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Композиція This Is America, виконана американцем Childish Gambino (справжнє ім’я — Дональд Гловер), удостоєна музичної премії Grammy в категорії “Пісня року”. Про це оголошено на церемонії вручення цих нагород в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), передає телеканал CBS, інформує УНН.

У номінації “Пісня року” нагороду вручають автору композиції. Крім Гловера, це шведський композитор Людвіг Гьоренсен і американець Джеффрі Ламар Вільямс, більш відомий як Янг Таг (Young Thug).

У створенні треку брали участь репери нової американської школи Young Thug, Rae Sremmund і 21 Savage. Образ Гловера, що з’являється в кліпі по пояс оголеним і в старомодних брюках, глядачі визнали відсиланням до культового нігерійського музиканта Фела Куті. У танцях Гловера розгледіли деякі рухи Майкла Джексона, а в тексті і музиці — цитати з Джеймса Брауна.

Основна ідея “This is America”: Гловер повідомляє, що в США як і раніше пригнічують чорношкіре населення, а картинка красивою американського життя нерідко оманлива і відволікає від справжніх проблем.

Нагадуємо, у Лос-Анджелесі проходить премія Grammy на тлі бойкоту зі сторони деяких номінантів.

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