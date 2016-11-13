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15 марта, 19:03 • 110052 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152116 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128629 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107661 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102908 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98565 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128131 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Нафтогаз": из оккупированного Крыма в Геническ газ не поступает

"Нафтогаз": из оккупированного Крыма в Геническ газ не поступает

Киев • УНН

 • 8539 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Газ с оккупированной территории АР Крым в Геническ сейчас не поступает. Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Суточный объем добычи на месторождении Стрелковое более чем достаточный для покрытия текущих потребностей Геническа. Газ с оккупированной территории АР Крым сейчас не поступает. Заявления об обратном - ложные", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.

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