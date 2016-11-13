"Нафтогаз": из оккупированного Крыма в Геническ газ не поступает
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Газ с оккупированной территории АР Крым в Геническ сейчас не поступает. Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Суточный объем добычи на месторождении Стрелковое более чем достаточный для покрытия текущих потребностей Геническа. Газ с оккупированной территории АР Крым сейчас не поступает. Заявления об обратном - ложные", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 ноября в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.