"Нафтогаз": з окупованого Криму до Генічеська газ не надходить
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Газ з окупованої території АР Крим до Генічеська зараз не надходить. Про це прес-служба "Нафтогазу" повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Добових обсягів видобування на родовищі Стрілкове більш ніж достатньо для покриття поточних потреб Генічеська. Газ з окупованої території АР Крим зараз не надходить. Заяви про зворотнє — неправдиві”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 листопада в анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.