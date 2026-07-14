Нафтогаз реструктурировал еврооблигации на 1,2 млрд евро

Группа Нафтогаз реструктурировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% владельцев облигаций каждой серии, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Реструктуризация касалась непогашенных евро- и долларовых облигаций, выпущенных Нафтогазом через Kondor Finance plc.

Как сообщили в Нафтогазе, договоренности были достигнуты в два этапа: сначала — со специально созданной группой международных владельцев облигаций (ad hoc group), а затем — в рамках процедуры получения согласия (consent solicitation), охватившей всех владельцев облигаций без исключения. В результате срок погашения облигаций в евро продлен до 2032 года, а долларовых облигаций — до 2033 года.

Реструктуризация еврооблигаций дает нам больше возможностей направлять дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры после российских атак, которых только в этом году было около 250, и подготовку к отопительному сезону