Нафтогаз реструктурировал еврооблигации на 1,2 млрд евро
Киев • УНН
Группа Нафтогаз реструктурировала два выпуска еврооблигаций на 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% владельцев, срок погашения продлен до 2032 и 2033 годов.
Группа Нафтогаз реструктурировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% владельцев облигаций каждой серии, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
Реструктуризация касалась непогашенных евро- и долларовых облигаций, выпущенных Нафтогазом через Kondor Finance plc.
Как сообщили в Нафтогазе, договоренности были достигнуты в два этапа: сначала — со специально созданной группой международных владельцев облигаций (ad hoc group), а затем — в рамках процедуры получения согласия (consent solicitation), охватившей всех владельцев облигаций без исключения. В результате срок погашения облигаций в евро продлен до 2032 года, а долларовых облигаций — до 2033 года.
Реструктуризация еврооблигаций дает нам больше возможностей направлять дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры после российских атак, которых только в этом году было около 250, и подготовку к отопительному сезону
Как отметили в компании, реструктуризация является одним из ключевых шагов в обеспечении финансовой стабильности Группы Нафтогаз на фоне полномасштабной войны и системных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством и потребителями и готовится к прохождению очередного отопительного сезона.
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