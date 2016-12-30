"Нафтогаз": после решения по OPAL транзит газа по территории Украины сократился

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря российское ПАО "Газпром" значительно увеличило объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Нафтогаза"