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"Нафтогаз": после решения по OPAL транзит газа по территории Украины сократился

"Нафтогаз": после решения по OPAL транзит газа по территории Украины сократился

Киев • УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря российское ПАО "Газпром" значительно увеличило объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Нафтогаза"

Как сообщили в пресс-службе, начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток-OPAL возросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (рост на 41%). В результате, "Газпром" нарастил физическую загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.

За это время, по данным "Нафтогаза", объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%). Суточный объем газа, протранспортированный суммарно по украинскому маршруту и маршруту Северный поток-OPAL в сравнении 22 и 28 декабря фактически не изменился (206,0 млн куб. м против 201,3 млн куб. м (-2%).

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что "сложившаяся ситуация дает основания полагать, что "Газпром" предпринимает ряд целенаправленных действий для ограничения транзита украинской газотранспортной системой".

Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда ранее приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Еврокомиссии, которое открывает возможность для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

Украинские Национальные Новости

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