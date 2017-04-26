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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91202 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112936 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114231 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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"Нафтогаз" перечислит в бюджет 13,2 млрд грн дивидендов - Минэкономразвития

"Нафтогаз" перечислит в бюджет 13,2 млрд грн дивидендов - Минэкономразвития

Киев  •  УНН

 • 13494 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" перечислит в государственный бюджет 13,2 млрд грн дивидендов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По информации министерства, сегодня правительство приняло решение об утверждении годового отчета НАК "Нафтогаз Украины" и заключения независимого аудитора, согласно которому предполагается, что НАК направит 50% чистой приубтку за 2016 на выплату дивидендов, а именно - 13,2 млрд грн.

В то же время, уточнили в ведомстве, что 5% чистой прибыли (1,3 млрд грн) будет направлена ​​в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 млрд грн) - на развитие.

Випалата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.

Напомним, по результатам 2016 "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.

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