"Нафтогаз" перечислит в бюджет 13,2 млрд грн дивидендов - Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" перечислит в государственный бюджет 13,2 млрд грн дивидендов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
По информации министерства, сегодня правительство приняло решение об утверждении годового отчета НАК "Нафтогаз Украины" и заключения независимого аудитора, согласно которому предполагается, что НАК направит 50% чистой приубтку за 2016 на выплату дивидендов, а именно - 13,2 млрд грн.
В то же время, уточнили в ведомстве, что 5% чистой прибыли (1,3 млрд грн) будет направлена в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 млрд грн) - на развитие.
Випалата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.
Напомним, по результатам 2016 "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.