"Нафтогаз" перечислит в бюджет 13,2 млрд грн дивидендов - Минэкономразвития

По информации министерства, сегодня правительство приняло решение об утверждении годового отчета НАК "Нафтогаз Украины" и заключения независимого аудитора, согласно которому предполагается, что НАК направит 50% чистой приубтку за 2016 на выплату дивидендов, а именно - 13,2 млрд грн.

В то же время, уточнили в ведомстве, что 5% чистой прибыли (1,3 млрд грн) будет направлена ​​в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 млрд грн) - на развитие.

Випалата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.

Напомним, по результатам 2016 "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.