“Нафтогаз” перерахує в бюджет 13,2 млрд грн дивідендів — Мінекономрозвитку

За інформацією міністерства, сьогодні уряд ухвалив рішення про затвердження річного звіту НАК “Нафтогаз України” та висновку незалежного аудитора, згідно з яким передбачається, що НАК спрямує 50% чистого приубтку за 2016 рік на виплату дивідендів, а саме — 13,2 млрд грн.

Водночас, уточнили у відомстві, що 5% чистого прибутку (1,3 млрд грн) буде спрямовано до резервного капіталу, а 45% чистого прибутку (11,9 млрд грн) — на розвиток.

Випалата дивідендів має відбутися не пізніше 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, за результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.