"Нафтогаз" настаивает на решении вопроса по 5 млрд куб.м буферного газа

“Укртрансгаз” бесплатно пользуется 5 млрд кубометров нашего газа. Это — не правильно, они должны купить этот газ у нас, или купить эти 5 млрд где-угодно и вернуть нам наши 5 млрд кубометров газа", — заявил он.

По его словам, "Нафтогаз" мог бы продать этот газ и положить деньги в банк или не привлекать новые кредиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" объяснил рост транзита российского газа в ЕС через Украину

“Этот замороженный газ "Нафтогаза" не включается в расчет стоимости услуг по хранению газа, это — не правильно. Мы пытаемся сейчас устранить эти структурные дисбалансы, чтобы люди понимали реальную стоимость хранения, транспортировки газа. Поэтому мы надеемся, что в следующем году этот вопрос будет решен”, — добавил Витренко.

Как уточнил директор по развитию бизнеса “Нафтогаза”, компания не может забрать этот газ, потому что он является буферным. Компания настаивает на том, чтобы его купили, но Кабмин не разрешает, поскольку это ухудшит финансовое положение “Укртрансгаза”.

“При этом если бы высвободился этот объем газа, мы бы могли меньше импортировать”, — добавил он.

Как сообщал УНН, "Укртрансгаз" в январе-ноябре 2017 года увеличил транзит российского газа в ЕС на 16% - до 85,5 млрд куб. м.