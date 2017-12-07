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"Нафтогаз" наполягає на вирішенні питання про 5 млрд куб.м буферного газу

"Нафтогаз" наполягає на вирішенні питання про 5 млрд куб.м буферного газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. "Укртрансгаз" безкоштовно користується 5 млрд кубометрів газу, який належить "Нафтогазу України". "Нафтогаз" наполягає на тому, щоб "Укртрансгаз" викупив цей газ, або купив необхідний обсяг в іншого постачальника, повернувши "Нафтогазу" ці 5 млрд кубометрів. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.

"Укртрансгаз" безкоштовно користується 5 млрд кубометрів нашого газу. Це - неправильно, вони повинні купити цей газ у нас, або купити ці 5 млрд де завгодно і повернути нам наші 5 млрд кубометрів газу", - заявив він.

За його словами, "Нафтогаз" міг би продати цей газ і покласти гроші в банк або не привертати нові кредити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" пояснив зростання транзиту російського газу в ЄС через Україну

"Цей заморожений газ "Нафтогазу" не включається в розрахунок вартості послуг із зберігання газу, це - не правильно. Ми намагаємося зараз усунути ці структурні дисбаланси, щоб люди розуміли реальну вартість зберігання, транспортування газу. Тому ми сподіваємося, що в наступному році це питання буде вирішене", - додав Вітренко.

Як уточнив директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу", компанія не може забрати цей газ, тому що він є буферним. Компанія наполягає на тому, щоб його купили, але Кабмін не дозволяє, оскільки це погіршить фінансове становище "Укртрансгазу".

"При цьому якби вивільнився цей обсяг газу, ми б могли менше імпортувати", - додав він.

Як повідомляв УНН, "Укртрансгаз" в січні-листопаді 2017 року збільшив транзит російського газу в ЄС на 16% - до 85,5 млрд куб. м.

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