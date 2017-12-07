"Нафтогаз" наполягає на вирішенні питання про 5 млрд куб.м буферного газу

КИЇВ. 7 грудня. УНН. "Укртрансгаз" безкоштовно користується 5 млрд кубометрів газу, який належить "Нафтогазу України". "Нафтогаз" наполягає на тому, щоб "Укртрансгаз" викупив цей газ, або купив необхідний обсяг в іншого постачальника, повернувши "Нафтогазу" ці 5 млрд кубометрів. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.