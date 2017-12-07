Нафтогаз хочет вложить 5 млрд долларов в добычу газа

“Согласно нашей стратегии, мы собираемся вложить 5 млрд долларов в газодобычу”, — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия уменьшили долг перед "Нафтогазом" на 1,1%

Напомним, ПАО "Укртрансгаз" в январе-ноябре 2017 года увеличил транзит российского газа в ЕС на 16% - до 85,5 млрд куб. м согласно аналогичному периоду прошлого года.