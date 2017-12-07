Нафтогаз хочет вложить 5 млрд долларов в добычу газа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Согласно стратегии компании, “Нафтогаз” собирается вложить 5 млрд долларов в добычу газа. Об этом заявил Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” после брифинга по результатам конференции “Развитие товарного биржевого рынка”, передает корреспондент УНН.
“Согласно нашей стратегии, мы собираемся вложить 5 млрд долларов в газодобычу”, — заявил он.
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Напомним, ПАО "Укртрансгаз" в январе-ноябре 2017 года увеличил транзит российского газа в ЕС на 16% - до 85,5 млрд куб. м согласно аналогичному периоду прошлого года.