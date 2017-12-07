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Нафтогаз хоче вкласти 5 млрд доларів у видобуток газу

Київ • УНН

 • 18571 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Згідно зі стратегією компанії, "Нафтогаз" має намір вкласти 5 млрд доларів у видобуток газу. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.

"Згідно з нашою стратегією, ми збираємося вкласти 5 млрд доларів в газовидобуток", - заявив він.

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Нагадаємо, ПАТ "Укртрансгаз" в січні-листопаді 2017 року збільшив транзит російського газу в ЄС на 16% - до 85,5 млрд куб. м відповідно до аналогічного періоду минулого року.

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