Нефть Brent торгуется выше 67 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром выросли в цене до 67,17 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,92 доллара за баррель, прибавив 0,56%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.