Нафта Brent торгується вище 67 дол. за барель

За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,92 долара за барель, додавши 0,56%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.