Нафта Brent торгується вище 67 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку зросли в ціні до 67,17 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,92 долара за барель, додавши 0,56%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.