Нефть Brent торгуется выше 44 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 44,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,50%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,51 доллара за баррель, потеряв 0,74%.
В последнее время цены на нефть несколько выросли на фоне новостей о победе Джозефа Байдена на президентских выборах в США, о чем заявили эксперты, а также на рынки повлияли и новости о разработке кандидатов на вакцину против COVID-19 с высоким процентом эффективности.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.