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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19306 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 36237 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 47181 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52289 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47427 просмотра

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11:14 • 92422 просмотра

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Актуальное
Поступления в бюджет от ДФС вырастут на 150 млрд грн

Поступления в бюджет от ДФС вырастут на 150 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Поступления от таможенных и налоговых платежей на конец года будут увеличены на 150 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Нам удастся аккумулировать на конец года перевыполнение таможни больше 60 млрд грн., А если говорить в целом по ДФС, таможни и налоговой, то перевыполнение поступлений будет примерно плюс по сравнению с прошлым годом, 150 млрд грн", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До конца года на ремонт дорог таможня может направить больше 12 млрд грн

Напомним, Государственная фискальная служба Украины в январе-июле 2017 направила более 8 млрд грн средств, полученных от перевыполнения поступлений на таможне.

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