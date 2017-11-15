Поступления в бюджет от ДФС вырастут на 150 млрд грн

"Нам удастся аккумулировать на конец года перевыполнение таможни больше 60 млрд грн., А если говорить в целом по ДФС, таможни и налоговой, то перевыполнение поступлений будет примерно плюс по сравнению с прошлым годом, 150 млрд грн", - сказал он.

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Напомним, Государственная фискальная служба Украины в январе-июле 2017 направила более 8 млрд грн средств, полученных от перевыполнения поступлений на таможне.