Надходження в бюджет від ДФС зростуть на 150 млрд грн

"Нам вдасться закумулювати на кінець року від перевиконання митниці більше 60 млрд грн. А якщо говорити в цілому по ДФС, митниці і податковій, то перевиконання надходжень буде приблизно плюс, порівняно з минулим роком, 150 млрд грн", - сказав він.

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Нагадаємо, Державна фіскальна служба України протягом січня-липня 2017 року спрямувала понад 8 млрд грн коштів, отриманих від перевиконання надходжень на митниці.