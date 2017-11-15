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Надходження в бюджет від ДФС зростуть на 150 млрд грн

Надходження в бюджет від ДФС зростуть на 150 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Надходження від митних і податкових платежів на кінець року буде збільшено на 150 млрд грн порівняно з минулим роком. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Нам вдасться закумулювати на кінець року від перевиконання митниці більше 60 млрд грн. А якщо говорити в цілому по ДФС, митниці і податковій, то перевиконання надходжень буде приблизно плюс, порівняно з минулим роком, 150 млрд грн", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До кінця року на ремонт доріг митниця може спрямувати більше 12 млрд грн

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України протягом січня-липня 2017 року спрямувала понад 8 млрд грн коштів, отриманих від перевиконання надходжень на митниці.

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