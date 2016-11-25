Надстройку на Доме профсоюзов демонтируют через несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Городские службы приступили к демонтажу надстройки на Доме профсоюзов, и уже через несколько месяцев должны закончить работы. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Мы должны были пройти все процедуры в судах, по всем искам мы выиграли. Общая площадь этой достройки - более 800 кв. м. Мы были поражены такими масштабами. Однако уже начался демонтаж и в ближайшие месяцы на Доме профсоюзов незаконной надстройки не будет", - подчеркнул В.Кличко.
Мэр отметил, что Дом профсоюзов находится на балансе Федерации профсоюзов Украины, которая должна найти средства, чтобы отремонтировать его.