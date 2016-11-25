Надстройку на Доме профсоюзов демонтируют через несколько месяцев

"Мы должны были пройти все процедуры в судах, по всем искам мы выиграли. Общая площадь этой достройки - более 800 кв. м. Мы были поражены такими масштабами. Однако уже начался демонтаж и в ближайшие месяцы на Доме профсоюзов незаконной надстройки не будет", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр отметил, что Дом профсоюзов находится на балансе Федерации профсоюзов Украины, которая должна найти средства, чтобы отремонтировать его.