Надбудову на Будинку профспілок демонтують за кілька місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міські служби приступили до демонтажу надбудови на Будинку профспілок, і вже за кілька місяців повинні закінчити роботи. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“Ми повинні були пройти всі процедури в судах, за усіма позовами ми виграли. Загальна площа цієї добудови ‒ більше 800 кв. м. Ми були вражені такими масштабами. Проте уже почався демонтаж і у найближчі місяці на Будинку профспілок незаконної надбудови не буде”, — підкреслив В.Кличко.
Міський голова зазначив, що Будинок профспілок знаходиться на балансі Федерації профспілок України, яка має знайти кошти, щоб відремонтувати його.