Надбудову на Будинку профспілок демонтують за кілька місяців

“Ми повинні були пройти всі процедури в судах, за усіма позовами ми виграли. Загальна площа цієї добудови ‒ більше 800 кв. м. Ми були вражені такими масштабами. Проте уже почався демонтаж і у найближчі місяці на Будинку профспілок незаконної надбудови не буде”, — підкреслив В.Кличко.

Міський голова зазначив, що Будинок профспілок знаходиться на балансі Федерації профспілок України, яка має знайти кошти, щоб відремонтувати його.