Предоставление Томосу - это большая и света событие, определяющее историю нации - Тимошенко

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162929 просмотра

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Юлия Тимошенко поздравила всю Украину с важным решением Константинополя, с огромным шагом к предоставлению Томосу об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .

"Это большая, Ждана и света событие, которое определяет историю страны, историю нации на многие годы, а может и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом - суть христианства, его великая миссия и духовное предназначение ", - написала она на своей странице в Facebook.

Лидер "Батькивщины" с сожалением отметила, что в Украине церковь десятилетиями пытались сделать разъединяющим и дестабилизирующим фактором.

"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться. С сегодняшнего дня этого не будет! ", - отметила политик.

Юлия Тимошенко отметила, что Украинская церковь - одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.

"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Большой Владимир крестил Киевскую Русь. Мы историю, имеем традицию, имеем свою Божью истинную веру и свой праведный путь. И наконец историческую справедливость восстановлена. Мы будем иметь свою действительно независимую церковь ", - отметила она.

Создание единой Украинской церкви лидер партии назвала путем к объединению, мира, согласия и взаимного уважения и любви к ближним.

"Я от всего сердца благодарю всех, кто принял участие в великой миссии объединения украинских церквей, кто мечтал об этом, верил, и уже самой верой приближал знаменательное событие", - подытожила Юлия Тимошенко.

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