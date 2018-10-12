Предоставление Томосу - это большая и света событие, определяющее историю нации - Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Юлия Тимошенко поздравила всю Украину с важным решением Константинополя, с огромным шагом к предоставлению Томосу об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .
"Это большая, Ждана и света событие, которое определяет историю страны, историю нации на многие годы, а может и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом - суть христианства, его великая миссия и духовное предназначение ", - написала она на своей странице в Facebook.
Лидер "Батькивщины" с сожалением отметила, что в Украине церковь десятилетиями пытались сделать разъединяющим и дестабилизирующим фактором.
"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться. С сегодняшнего дня этого не будет! ", - отметила политик.
Юлия Тимошенко отметила, что Украинская церковь - одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.
"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Большой Владимир крестил Киевскую Русь. Мы историю, имеем традицию, имеем свою Божью истинную веру и свой праведный путь. И наконец историческую справедливость восстановлена. Мы будем иметь свою действительно независимую церковь ", - отметила она.
Создание единой Украинской церкви лидер партии назвала путем к объединению, мира, согласия и взаимного уважения и любви к ближним.
"Я от всего сердца благодарю всех, кто принял участие в великой миссии объединения украинских церквей, кто мечтал об этом, верил, и уже самой верой приближал знаменательное событие", - подытожила Юлия Тимошенко.