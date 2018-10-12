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Надання Томосу – це велика та світла подія, що визначає історію нації – Тимошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Юлія Тимошенко привітала всю Україну з важливим рішенням Константинополя, з величезним кроком до надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

“Це велика, ждана та світла подія, яка визначає історію країни, історію нації на багато років, а може й на кілька століть наперед. Церква має об’єднувати людей, вести їх до добра та світла, як і люди мають допомагати один одному! У цьому — суть християнства, його велика місія та духовне призначення”, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Лідер “Батьківщини” із жалем зазначила, що в Україні церкву десятиліттями намагалися зробити роз’єднуючим і дестабілізуючим фактором.

“Хтось ззовні постійно втручався в наші справи, намагався сварити нас, розводити по різних церквах і вказувати, яким богам молитися. Відсьогодні цього не буде!” — наголосила політик.

Юлія Тимошенко зауважила, що Українська церква — одна з найдавніших та найславетніших у всьому православному світі.

“Більше тисячі літ минуло відтоді, коли Великий Володимир хрестив Київську Русь. Ми маємо історію, маємо традицію, маємо свою Божу істинну віру і свій праведний шлях. І нарешті історичну справедливість відновлено. Ми будемо мати свою справді незалежну церкву”, — зауважила вона.

Створення єдиної Української церкви лідер партії назвала шляхом до об’єднання, миру, злагоди та взаємної поваги й любові до ближніх.

“Я від усього серця дякую всім, хто долучився до великої місії об’єднання українських церков, хто мріяв про це, вірив, і вже самою вірою наближав знаменну подію”, — підсумувала Юлія Тимошенко.

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