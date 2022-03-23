Над окраиной Киева оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вечером 22 марта российские оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует УНН.
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"Ориентировочная зона поражения — Гостомель — Ирпень. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", — написал Маркушин.
Напомним
Прошлой ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка Киевской области.