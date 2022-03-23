Над околицею Києва окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси

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"Орієнтовна зона ураження — Гостомель — Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", — написав Маркушин.

Нагадаємо

Минулої ночі російські окупанти з "Градів" обстріляли село Ясногородка на Київщині.