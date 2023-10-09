Над Николаевом работает ПВО: фиксируются еще группы БПЛА.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Николаеве были слышны взрывы. По сообщению Воздушных Сил ВСУ, работает ПВО, пишет УНН.
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"Николаев – в укрытие. Работает ПВО!"- говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что еще несколько групп "Шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Одесской, Николаевской.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.