Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три вражеские ракеты - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Силами подразделения ПвК “Восток” в небе над Днепропетровской областью было уничтожено три вражеские ракеты. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты”, - говорится в сообщении.
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В ОВА добавляют, что враг дважды бил по Марганецкой громаде Никопольского района. Целился из тяжелой артиллерии. Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов.
Напомним
Ночью в пригороде Днепра были слышны взрывы.