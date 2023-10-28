Над Дніпропетровщиною сили ППО збили три ворожі ракети - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Силами підрозділу ПвК “Схід” у небі над Дніпропетровською областю було знищено три ворожі ракети. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети”, - йдеться у повідомленні.
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У ОВА додають, що ворог двічі бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Цілив з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.
Нагадаємо
Уночі у передмісті Дніпра було чутно вибухи.