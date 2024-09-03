Над Черниговской областью сбито 5 вражеских дронов, из них два - над Черниговом
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 5 БПЛА противника над Черниговщиной, из них 2 - над Черниговом. Всего в Украине было уничтожено 27 ударных беспилотников, сообщает оперативное командование «Север».
Силы ПВО ночью сбили 5 вражеских дронов над Черниговской областью, из них 2 - над Черниговом, сообщает оперативное командование «Север», пишет УНН.
Детали
«Над Черниговщиной сбито 5 БПЛА противника, 2 из которых - собственно над городом Чернигов. Всего силами ПВО над Украиной сбито 27 ударных БПЛА», - сообщили в оперативном командовании „Север“ в Telegram.
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