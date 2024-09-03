Над Чернігівщиною збито 5 ворожих дронів, з них два - над Черніговом

Сили ППО уночі збили 5 ворожих дронів над Чернігівською областю, з них 2 - над Черніговом, повідомляє оперативне командування "Північ", пише УНН.

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"Над Чернігівщиною збито 5 БПЛА противника, 2 з яких - власне над містом Чернігів. Усього силами ППО над Україною збито 27 ударних БПЛА", - повідомили в оперативному командуванні "Північ" у Telegram.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини