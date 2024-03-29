Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
В Днепре прогремели взрывы
Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад
Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР
Делегация США посетит Турцию по поводу поставок F-16
В Черкассах слышны взрывы
Дания лидирует в поддержке экономического восстановления Украины через частные инвестиции
На Киевщине работает ППО
Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии
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Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
Несколько российских беспилотников были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в Черкасской области во время постоянной воздушной тревоги.
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
34-летний мужчина из Сум незаконно обогатился на 619 000 гривен, 10 раз продав несуществующие тракторы через интернет-объявления.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе, с сообщениями об отключении электроэнергии и угрозе нападения беспилотников с востока.
Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад
Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.
Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР
Telegram может находиться под влиянием российских спецслужб и должен регулироваться украинским законодательством, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Делегация США посетит Турцию по поводу поставок F-16
Делегация Палаты представителей Конгресса США посетит Турцию 29 марта, чтобы обсудить поставки и модернизацию истребителей F-16 для турецких ВВС и ситуацию в Сирии.
В Черкассах слышны взрывы
В Черкассах, Украина, прогремели взрывы, что вызвало воздушную тревогу в регионе, согласно сообщениям о вероятной ракетной атаке или атаке беспилотника с юга.
Дания лидирует в поддержке экономического восстановления Украины через частные инвестиции
Дания оказывает значительную поддержку в восстановлении Украины через коммерческое финансирование, уменьшение рисков для инвесторов и содействие частным инвестициям, подавая пример для подражания другим странам.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны из-за обнаруженного движения вражеских беспилотников, а жителей призывают спрятаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии
Российская пропагандистская сеть платила некоторым законодателям ЕС за распространение российской пропаганды, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.