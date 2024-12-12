Начнутся раньше: новые графики отключений света на 13 декабря
Киев • УНН
Укрэнерго ввело новые графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса на 13 декабря. Для бытовых потребителей предусмотрена одна очередь отключений утром и вечером, две очереди - днем.
Укрэнерго объявило новые графики отключений света для населения и бизнеса на 13 декабря. Для бытовых потребителей предусмотрено одну очередь отключений утром и вечером, две очереди - днем, однако их начнут применять на час раньше, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, завтра, 13 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей
- 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений
- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак
Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - призвали в компании.
Напомним,
На 12 декабря Укрэнерго анонсировал такие графики: для бытовых потребителей: 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений, 08:00 - 19:00 - две очереди отключений, 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений. Таким образом, графики отключений на 13 декабря сдвинуты на один час, однако время действия двух очередей отключений не изменено. Для промышленности и бизнеса 12 декабря ограничения мощности анонсировали на период с 07:00 до 22:00, тогда как 13 декабря анонсировано с 6 часов до 22:00.