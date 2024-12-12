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Начнутся раньше: новые графики отключений света на 13 декабря

Начнутся раньше: новые графики отключений света на 13 декабря

Киев  •  УНН

 • 3253 просмотра

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Укрэнерго ввело новые графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса на 13 декабря. Для бытовых потребителей предусмотрена одна очередь отключений утром и вечером, две очереди - днем.

Укрэнерго объявило новые графики отключений света для населения и бизнеса на 13 декабря. Для бытовых потребителей предусмотрено одну очередь отключений утром и вечером, две очереди - днем, однако их начнут применять на час раньше, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, завтра, 13 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей

- 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений

- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений

- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса

- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак

Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - призвали в компании.

Напомним,

На 12 декабря Укрэнерго анонсировал такие графики: для бытовых потребителей: 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений, 08:00 - 19:00 - две очереди отключений, 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений. Таким образом, графики отключений на 13 декабря сдвинуты на один час, однако время действия двух очередей отключений не изменено. Для промышленности и бизнеса 12 декабря ограничения мощности анонсировали на период с 07:00 до 22:00, тогда как 13 декабря анонсировано с 6 часов до 22:00.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго