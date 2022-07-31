Якобы арестованное заведение сети Bulldozer Group продолжает работу в Киеве

В воскресенье клуб продолжал работу и принимал немалое число посетителей. Несмотря на то, что было сообщено, что суд наложил арест на клуб по инициативе Бюро экономического расследования.

Bulldozer Group российского ресторатора Алексея Орлова в Украине принадлежат Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

На днях Бюро экономических расследований заявило о том, что будет инициировать арест имущества группы, которое через подставных лиц и офшорки принадлежит российскому бизнесмену.

Сам Орлов заявил, что вышел из украинского рынка. К тому же, он якобы продал долю своего бизнес-холдинга Bulldozer Group. Отмечается, что бизнес он продал "инвесторам из Ближнего Востока".

Что касается Bulldozer Group Ukraine, то было заявлено, что сейчас группа находится в состоянии реорганизации, поскольку некоторые рестораны вышли из сети, часть объединилась в самостоятельные блоки.

Следует добавить, что в сообщении обнародованном БЭБ, говорилось, что Орлов планировал фиктивное выведение активов из своей собственности с целью избежать негативных последствий.