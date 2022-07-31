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Якобы арестованное заведение сети Bulldozer Group продолжает работу в Киеве

Киев • УНН

 • 222548 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Заведение Queen Country Club, входящее в состав Bulldozer Group, об инициировании ареста имущества которой недавно было заявлено правоохранителями, продолжает работу, сообщает УНН.

В воскресенье клуб продолжал работу и принимал немалое число посетителей. Несмотря на то, что было сообщено, что суд наложил арест на клуб по инициативе Бюро экономического расследования.

Bulldozer Group российского ресторатора Алексея Орлова в Украине принадлежат Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

На днях Бюро экономических расследований заявило о том, что будет инициировать арест имущества группы, которое через подставных лиц и офшорки принадлежит российскому бизнесмену.

Сам Орлов заявил, что вышел из украинского рынка. К тому же, он якобы продал долю своего бизнес-холдинга Bulldozer Group. Отмечается, что бизнес он продал "инвесторам из Ближнего Востока".

Что касается Bulldozer Group Ukraine, то было заявлено, что сейчас группа находится в состоянии реорганизации, поскольку некоторые рестораны вышли из сети, часть объединилась в самостоятельные блоки.

Следует добавить, что в сообщении обнародованном БЭБ, говорилось, что Орлов планировал фиктивное выведение активов из своей собственности с целью избежать негативных последствий.

Украинские Национальные Новости

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