Начебто арештований заклад мережі Bulldozer Group продовжує роботу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Заклад Queen Country Club, що входить до складу Bulldozer Group, про ініціювання арешту майна якої нещодавно було заявлено правоохоронцями, продовжує роботу, повідомляє УНН.
У неділю клуб продовжував роботу і приймав чимало відвідувачів. Незважаючи на те, що було повідомлено, що суд наклав арешт на клуб із ініціативи Бюро економічного розслідування.
Bulldozer Group російського ресторатора Олексія Орлова в Україні належать Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.
Днями Бюро економічних розслідувань заявило про те, що ініціюватиме арешт майна групи, яке через підставних осіб та офшорки належить російському бізнесменові.
Сам Орлов заявив, що вийшов із українського ринку. До того ж він нібито продав частку свого бізнес-холдингу Bulldozer Group. Зазначається, що бізнес він продав "інвесторам із Близького Сходу".
Що стосується Bulldozer Group Ukraine, то було заявлено, що зараз група перебуває в стані реорганізації, оскільки деякі ресторани вийшли з мережі, частина об'єдналася у самостійні блоки.
Слід додати, що у повідомленні оприлюдненому БЕБ, йшлося про те, що Орлов планував фіктивне виведення активів зі своєї власності з метою уникнути негативних наслідків.