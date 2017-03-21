Начальник полиции Шостки дома держал штыкножи и флаг РФ, а в кабинете - золото и валюту

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 14294 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 62433 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135223 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127781 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119519 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106736 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107679 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Во время проведения следственных действий в доме руководителя Шосткинского отдела полиции правоохранителями было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штикножи и флаг Российской Федерации, а в кабинете - золотые слитки и валюта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

Как отметила Л.Сарган, в рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, которого сегодня, 21 марта 2017 г., разоблачили при получении 7 тыс. грн, прокуратурой Сумской области совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению. В частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и в доме начальника указанного отдела полиции.

"Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружены и изъяты 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет", - говорится в сообщении.

По информации Л.Сарган, в настоящее время начали досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

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