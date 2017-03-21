Начальник полиции Шостки дома держал штыкножи и флаг РФ, а в кабинете - золото и валюту

Как отметила Л.Сарган, в рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, которого сегодня, 21 марта 2017 г., разоблачили при получении 7 тыс. грн, прокуратурой Сумской области совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению. В частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и в доме начальника указанного отдела полиции.

"Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружены и изъяты 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет", - говорится в сообщении.

По информации Л.Сарган, в настоящее время начали досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

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