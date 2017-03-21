Начальник поліції Шостки вдома тримав штикножі та прапор РФ, а у кабінеті - золото і валюту

Як зазначила Л.Сарган, у рамках кримінального провадження за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди заступником начальника Шосткинського відділу поліції, якого сьогодні, 21 березня 2017 року, викрито на отриманні 7 тис. грн, прокуратурою Сумської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки в Сумській області проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення інших правоохоронців, причетних до вказаного злочину. Зокрема проведено санкціонований обшук у кабінеті та в помешканні начальника зазначеного відділу поліції.

"Під час проведення слідчих дій в будинку керівника виявлено та вилучено вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штикножі та прапор Російської Федерації. У кабінеті правоохоронця, який має спеціальне звання полковник поліції, виявлено та вилучено 21,5 тис доларів США, 150 Євро, золоті злитки, ювелірні вироби та колекцію монет", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Л.Сарган, на даний час розпочато досудове розслідування щодо встановлення походження знайдених цінностей. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації).

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